الكويت 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020 م واستلقى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، رسالة تعزية من رئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب أعربت فيها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لسمو أمير دولة الكويت في وفاة صاحب السمو أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله -.وأشادت رئيس سنغافورة في رسالتها بإسهامات سموه - رحمه الله - البارزة في مسيرة تنمية دولة الكويت ودوره في تعزيز السلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي، متمنيةً لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.// انتهى //02:00ت م0178