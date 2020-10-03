الكويت 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020 م واستلقى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رسالة تعزية من ملك بوتان جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك أعرب فيها باسمه وباسم شعب مملكة بوتان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه وللشعب الكويتي في وفاة صاحب السمو أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله-.وأشاد ملك بوتان في رسالته، بمسيرة العطاء التي قادها سموه - رحمه الله - التي طالت جميع دول العالم، متمنياً لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.// انتهى //02:28ت م0179