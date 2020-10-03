باماكو 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020 م واسقُتل ضابط شرطة في شمال مالي وجُرح اثنان آخران خلال اشتباك مع مجموعة إرهابية.وذكر بيان للقوات المسلحة المالية اليوم، أن دورية للشرطة في بلدة تين بكتو شمالي مالي تعرضت لهجوم من قبل إرهابيين كان يحاولون اختطاف سيارة للشرطة.وأضاف البيان أن خلال الاشتباك قتل ضابط شرطة وأصيب اثنان من عناصر الدورية، دون الإشارة إلى الحصيلة في صفوف الإرهابيين.// انتهى //03:01ت م0180