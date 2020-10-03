الكويت 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020 م واستلقى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، رسالة تعزية من رئيس جمهورية تركمانستان قربان غولي محمدوف أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه وللشعب الكويتي في وفاة صاحب السمو أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله - .وأشاد رئيس تركمانستان في رسالته، بالإنجازات التنموية خلال عهد سموه - رحمه الله - متمنياً لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.// انتهى //03:06ت م0181