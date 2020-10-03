الكويت 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020 م واستلقى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رسالة تعزية من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس شتولتنبيرغ أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه وللشعب الكويتي في وفاة صاحب السمو أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله -.وأشار الأمين العام للناتو إلى أن سموه - رحمه الله - كان شريكاً فاعلاً للحلف، متمنياً لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.// انتهى //03:30ت م0183