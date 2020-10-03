المدينة المنورة 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت رياحا نشطة وسحبا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العيص - بدر - وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.// انتهى //07:41ت م0010