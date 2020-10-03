بيروت 16 صفر 1442 هـ الموافق 3 أكتوبر 2020 م واسعبرت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم عن المخاوف الجدية من انتشار جائحة كوفيد ١٩ بعد أن تجاوزت الإصابات سقف الألف إصابة يوميا .واهتمت بالإجراءات المتبعة لإحتواء الجائحة لاسيما توجه السلطات المحلية إلى عزل القرى والأحياء الذي إستشرى فيها الوباء.سياسيا واصلت اهتمامها بالمفاوضات حول ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل فيما تترقب التطورات المتعلقة بأزمة تشكيل الحكومة وما قد تحمله الأيام المقبلة على هذا الصعيد.وأخبرت عن إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليس عاجزا عن آداء مهامه وأنه لا يزال يباشر عمله من الحجر الصحي بعد إعلانه المفاجئ عن إصابته بفيروس كورونا.وركزت على التصعيد العسكري بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغوروني قره باغ .// انتهى //08:27ت م0011