القاهرة 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن بلاده نفذت مشروعات ضخمة في مجال البنية الأساسية والخدمات خلال السنوات الماضية مما رفع تصنيفها عالميًا وإقليميًا في عدد من القطاعات.وركزت على مواصلة مصر تجهيز وإرسال عدد من خطوط إنتاج الخبز نصف الآلى الميدانى إلى السودان للمساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين في أزمتهم الأخيرة جراء السيول والفيضانات الأخيرة.وأنبأت صحف السبت عن خروج المصريين في مسيرات حاشدة بالشوارع والميادين احتفالًا بالذكرى الـ "47" لنصر أكتوبر، مؤكدين دعمهم لمؤسسات الدولة ورفضهم محاولات نشر الفوضى والوقيعة بين الدولة والشعب.وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر رفع القيود الأوروبية التي كانت مفروضة من ٤ سنوات على ودائع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، وذلك للدور الذي لعبه في نقريب وجهات النظر يين كافة الأطراف الليبية.ونشرت صحف القاهرة ترحيب الأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإعلان الاتفاق على بدء محادثات ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل والتي تستضيفها الأمم المتحدة في مقر قوة الأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل" بالناقورة.// انتهى //09:17ت م0013