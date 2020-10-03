الخرطوم 16 صفر 1442 هـ الموافق 3 أكتوبر 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على احتضان مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان اليوم، لمراسم توقيع اتفاق السلام السوداني بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، وسط آمال بأن يفتح الاتفاق صفحة جديدة تنهي الحروب ومعاناة اللاجئين والنازحين وآفاقاً رحبة للتنمية والازدهار.ونشرت اعلان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانية " اوتشا " أن السودان يشهد كارثة إنسانية مزدوجة ناجمة عن السيول الغزيرة التي تعرض لها والتضخم المتصاعد في أن واحد ، ما أدى إلى تزايد عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدات.وأخبرت عن مقتل 18 عنصراً على الأقل في الساعات الأربع والعشرين الماضية في مواجهات بين الجيش السوري وتنظيم داعش الإرهابي في شمال سوريا.وأشارت إلى اعتماد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2546 حول ليبيا، الذي جدد بمقتضاه لمدة 12 شهراً الإذن للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة ساحل ليبيا، إذا اُشتُبِه بقيامها بتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر .وسلطت الضوء على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس ثلاثة مواطنين فلسطينيين من بلدة بيتونيا غرب رام الله.وأبرزت مقتل 18 عنصراً من حركة "الشباب" الإرهابية بينهم قيادي بارز خلال عملية عسكرية نوعية نفذها الجيش الصومالي جنوبي البلاد.وأولت صحف السبت اهتماما بإنقاذ قوات حرس الحدود البحري بمدينة صفاقس جنوب شرق تونس 30 مهاجرا تونسيا في عمليتي إبحار غير شرعية نحو السواحل الإيطالية ، وذلك إثر عطَبِ مركبتين كانوا على متنهما .ولفتت الانتباه إلى التصعيد العسكري بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ .ونقلت صحف السودان عن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير ليين قولها، إن الخوف من تفشي جديد لجائحة فيروس كورونا المستجد بات يثير القلق في أوروبا.// انتهى //09:24ت م0014