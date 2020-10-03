الخرطوم 16 صفر 1442 هـ الموافق 3 أكتوبر 2020 م واسالتقى الوفد الحكومي لمفاوضات السلام برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو الليلة الماضية، بحضور الفريق أول ركن شمس الدين كباشي و محمد حسن التعايشي عضوا مجلس السيادة بجوبا المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث الذى يزور جوبا حاليا.وقال بوث في تصريح صحفي عقب اللقاء: إنه التقى الوفد الحكومي لمفاوضات السلام الذي سيوقع اليوم على اتفاق السلام النهائي بين الحكومة السودانية ومكونات الجبهة الثورية السودانية، موضحا أن اللقاء كان مثمراَ ومفيداَ خاصة فيما يتصل بمتابعة تنفيذ الاتفاق وكيفية مساهمة المجتمع الدولي ودوره في هذا الصدد.واضاف أنه سيواصل العمل مع الحكومة من أجل حث الأطراف الأخرى غير الموقعة على اتفاق السلام بغية الوصول إلى سلام شامل وكامل في السودان خلال الفترة الانتقالية .// انتهى //10:16ت م0016