رام الله 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم قرار رئيس دولة فلسطين محمود عباس بتمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يوما، تبدأ من اليوم السبت 3-10-2020 .وواصلت تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 3 وفيات و 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 435 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تأكيدات اللجنة المركزية لحركة "فتح" على الموقف الفلسطيني الثابت والواضح الرافض لكل المخططات والمؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها ما يسمى "صفقة القرن" ومخططات الضم الاسرائيلية المنبثقة عنها، وان السلام العادل يمر فقط عبر الامتثال للقانون والشرعية الدولية والتطبيق الكامل للمبادرة العربية.وأولت اهتمامًا بادانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ما تناقلته وسائل الإعلام العبرية عن إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيهاته بالموافقه على بناء 5400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.ونشرت صحف هذا اليوم اقوال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب إن اللجنة أقرت خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة الرئيس محمود عباس تشكيل قيادة موحدة تتحمل مسؤولية العمل من أجل تطوير وتفعيل المقاومة الشعبية والفعاليات الوطنية في الوطن والشتات.وتحدثت عن ما بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، أن عدد الوفيات بلغ أكثر من مليون و 33 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها ما يزيد عن 34 مليون و831 الف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 25 مليون و896 الف مريض.// انتهى //10:29ت م0017