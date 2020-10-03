بغداد 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بملفات محلية ساخنة، في مقدمتها إعلان وزارة الهجرة والمهجرين عن التحديات التي تواجه عودة النازحين إلى مناطق سكناهم، وشروعها بتنفيذ برنامج لدمج وإغلاق المخيمات تباعاً.وتناولت إعلان سلطة الطيران المدني العراقية إيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا بدءاً من اليوم السبت وحتى إشعار آخر,وذلك ردا على إجراء مماثل اتخذته سلطة الطيران المدني التركية بتعليق الرحلات الجوية ما بين البلدين و إلى إشعار آخر.وتطرقت صحف السبت إلى الوضع الوبائي في العراق مبرزة إعلان منظمة الصحة العالمية أن العراق دخل ما يسمى بمرحلة التفشي المجتمعي بفيروس كورونا ، محذرة من تفشي الوباء في عموم البلاد نتيجة استمرار التجمعات البشرية، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لاحتواء الوباء والسيطرة عليه.// انتهى //11:18ت م0020