إسلام آباد 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات رئيس الوزراء عمران خان الذي أكد دعم المؤسسات الوطنية لحكومته لضمان استمرارية الديمقراطية في البلاد .واهتمت بنفي باكستان صحة التقارير التي تحدثت عن مشاركة قواتها المسلحة إلى جانب قوات أذربيجان في الصدامات العسكرية مع أرمينيا.وأشارت إلى رغبة باكستان في تعزيز العلاقات الثنائية مع أستراليا في شتى المجالات التي تعود بالفائدة على شعبي البلدين.وتطرقت إلى إعادة فرض السلطات الباكستانية إجراءات الإغلاق الذكي في عدد من المناطق وخاصة في مدينة كراتشي الجنوبية بعد تسجيل ارتفاع جديد في الإصابات بفيروس كورونا.واهتمت في الشأن الاقتصادي بتصريحات رئيس الوزراء عمران خان الذي أكد التزام حكومته بتوفير التسهيلات التجارية للتجار والعاملين في مجالات التجارة والمستثمرين في البلاد .وفي ظل التوتر العسكري بين أرمينيا وأذربيجان تطرقت إلى تهديد أذربيجان بشن غارات على مواقع عسكرية في عمق أراضي أرمينيا، ردا على هجوم صاروخي مزعوم نفته حكومة يريفان.وأخبرت في الشأن الدولي عن نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المستشفى بعد تعرضه لفيروس كورونا المستجد، وارتفاع الإصابات بكورونا في عدد من الدول الأوروبية.// انتهى //11:58ت م0022