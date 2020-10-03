حفر الباطن 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واسفعل مستشفى الرعاية المديدة بحفر الباطن اليوم العالمي لكبار السن تحت شعار " الرحلة إلى المساواة العمرية "، والتي يتم إحيائها في 1 أكتوبر من كل عام .ويهدف الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للمسنين إلى تسليط الضوء على هذه الفئة العمرية واحتياجاتها الصحية ورفع الوعي بحقوق كبار السن وأهمية الرعاية الصحية ،إضافة إلى الإسهامات الكبيرة التي يقدمها كبار السن في المجتمع وحقوقهم، ورفع مستوى الوعي بالمشكلات والتحديات التي يواجهونها.وتحرص صحة حفر الباطن على تفعيل الأيام العالمية وتعزير الوعي الصحي للحفاظ على صحة وسلامة كبار السن.// انتهى //18:34ت م0081