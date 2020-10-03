رياضي / اختتام بطولة جمال الخيل العربية التاسعة بالطائف
السبت 1442/2/16 هـ الموافق 2020/10/03 م واس
الطائف 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واس
اختتمت اليوم، بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة التاسعة , بحضور معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني , وذلك في مركز المسرة الدولي بالطائف.
وتوج محافظ الطائف الفائزين في منافسات المهرات والأمهار والفحول بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.
عقب ذلك كرمت لجنة السباق والتحكيم الأبطال الفائزين في منافسات ( المواليد والأمهار المواليد والمهران والأمهار والأفراس والفحول) ، حيث شارك في هذه البطولة 320 جوادا.
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18:42ت م
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