بغداد 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واسالقت القوات الأمنية العراقية القبض على 26 إرهابياً من تنظيم"داعش" الإرهابي في مناطق متفرقة من محافظة نينوى بشمال العراق .وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي اليوم ، بانه وفقاً لمعلومات استخبارية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى عبر نصب كمائن ، من القاء القبض على الإرهابيين الذين كانوا يعملون بما يسمى بـديواني" الجند والصحة، والتصنيع والتدريب" ، مشيراً إلى أنهم اعترفوا بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية, ومهاجمة ومواجهة القوات الأمنية .// انتهى //18:48ت م0086