سياسي / القوات الامنية العراقية تلقي القبض على 26 إرهابياً في مناطق متفرقة من محافظة نينوى بشمال العراق
السبت 1442/2/16 هـ الموافق 2020/10/03 م واس
بغداد 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واس
القت القوات الأمنية العراقية القبض على 26 إرهابياً من تنظيم"داعش" الإرهابي في مناطق متفرقة من محافظة نينوى بشمال العراق .
وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي اليوم ، بانه وفقاً لمعلومات استخبارية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى عبر نصب كمائن ، من القاء القبض على الإرهابيين الذين كانوا يعملون بما يسمى بـديواني" الجند والصحة، والتصنيع والتدريب" ، مشيراً إلى أنهم اعترفوا بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية, ومهاجمة ومواجهة القوات الأمنية .
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