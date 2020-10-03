عنيزة 16 صفر 1442 هـ الموافق 3 أكتوبر 2020 م واساختتمت فعاليات ملتقى كبار السن ، أمس ، الذي أقيم تحت شعار "لمسة وفاء لجيل العطاء"، بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن بتنظيم من جمعية واحة الوفاء لمساندة كبار السن والتابعة لمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة بالتعاون مع بلدية عنيزة، بسوق المسوكف الشعبي.وتضمنت الفعاليات العديد من البرامج كديوانية الوفاء، وبطاقة وفاء، وصحتهم تهمنا، وبرنامج كيف كنا وكيف أصبحنا ، كما تضمن برنامج اليوم الافتتاحي تدشين مبادرتين للجمعية وهما "بطاقة وفاء" و "السوق الإلكتروني"، ومسيرة لعروض السيارات الكلاسيكية قادها كبار السن وعروض الدراجات النارية بمشاركة من مختلف مناطق المملكة ، كما تم تدشين كتاب ( حكايتي بعد التسعين ) لمؤلفه الاستاذ عبدالعزيز العلي النعيم ووزعت نسخ منه للحضور.// انتهى//18:54ت م0087