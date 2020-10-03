الدوادمي 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واسينظم مركز الدعوة والإرشاد في محافظة الدوادمي غداً، عدداً من الكلمات الوعظية يلقيها عدد من المشايخ الدعاة في جوامع ومساجد المحافظة.ويلقي عبدالله بن ثواب العتيبي كلمة بعنوان " التوحيد وأثره في تحقيق الأمن" وذلك بعد صلاة المغرب في جامع العون، كما يلقي غازي محمد العتيبي كلمة بعنوان " التوحيد والأمن " بعد صلاة المغرب في جامع بويريدة.كما يلقي سعد بن ناصر الحمادي كلمة بعنوان " فضل التوحيد وأهميته" وذلك في بعد صلاة المغرب في مسجد مصعب بن عمير، فيما يلقي بعد صلاة العشاء كلمة بعنوان "أهمية الصلاة " في جامع الطخيس ، كما يلقي مبارك بن تركي الحمادي كلمة بعنوان " تحقيق التوحيد" وذلك بعد صلاة المغرب في الجامع الكبير بمركز عرجاء، ويلقي عبدالله بن محمد الماضي كلمة بعنوان " التوحيد اولاً " بعد صلاة المغرب في جامع بكر أبو زيد ، ويلقي عبدالله بن رجاء الروقي كلمة بعنوان" دور المواطن في تحقيق الامن" وذلك بعد صلاة المغرب في جامع الراجحي, فيما يلقي بعد صلاة العشاء كلمة بعنوان " التوحيد والأمن " في الجامع الكبير بالمحافظة، ويلقي سامي بن عبدالعزيز العتيبي كلمة بعنوان" دولة التوحيد المملكة العربية السعودية " وذلك بعد صلاة المغرب في جامع الأمير نايف.وتأتي تلك الكلمات الوعظية ضمن مبادرة "المملكة توحيد ووحدة" التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الدوادمي، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، وغرس قيم الانتماء والمواطنة لدى افراد المجتمع.// انتهى //18:56ت م0088