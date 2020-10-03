بروكسل 16صفر 1442ه الموافق 3اكتوبر 2020 م واسرحب الاتحاد الأوروبي بالتوقيع على اتفاق السلام في السودان والذي تم اليوم، في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان وسط حضور دولي وإقليمي كبير.وقال الممثل الاعلى للشؤون الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل في بيان : إن التوقيع على اتفاق السلام يعتبر إنجازًا تاريخيًا يمهد الطريق لسلام شامل وشامل في السودان ، مؤكداً أنه سيستمر في دعم السودان .وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يشيد بدور جنوب السودان في استضافة محادثات السلام السودانية ، وأنه يتوقع من جميع أصحاب المصلحة تنفيذ الجوانب المختلفة لاتفاقية السلام هذه بحسن نية وبروح التعاون المستمر لصالح الشعب السوداني ، الذي يستحق ويرغب في السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية، داعياً في الوقت نفسه أولئك الذين لم ينضموا بعد، أن يتابعوا ويخوضوا مفاوضات جادة مع الحكومة الانتقالية .// انتهى //19:10ت م0090