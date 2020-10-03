عام / الأردن تسجل 1099 إصابة جديدة بفيروس كورونا
السبت 1442/2/16 هـ الموافق 2020/10/03 م واس
عمّان 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1099 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 14749 إصابة .
وقالت الوزارة في بيان صحفي : إن حالات الإصابة الجديدة جميعها محلية، مشيرة إلى تسجيل 172 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5106 حالة، كما سُجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 88 حالة .
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19:10ت م
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