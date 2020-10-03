عمّان 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1099 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 14749 إصابة .وقالت الوزارة في بيان صحفي : إن حالات الإصابة الجديدة جميعها محلية، مشيرة إلى تسجيل 172 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5106 حالة، كما سُجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 88 حالة .// انتهى //19:10ت م0091