المنامة 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واسرحبت مملكة البحرين اليوم بالتوقيع على اتفاق السلام الذي جرى اليوم في مدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان، مشيدة بهذه الخطوة المهمة التي من شأنها أن تسهم في طي صفحة الصراع العسكري المرير وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان الشقيق.وأعربت وزارة خارجية البحرينية عن تقديرها لدور جمهورية جنوب السودان والجهود التي قامت بها من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، مما سوف يمكن الشعب السوداني الشقيق من تحقيق تطلعاته للسلام والاستقرار والازدهار، مجددة موقف مملكة البحرين الداعم لجمهورية السودان الشقيقة في جهودها لتحقيق الأمن والسلم في كافة الأراضي السودانية ودفع مسيرة التنمية الشاملة لما فيه الخير والنماء للشعب السوداني الشقيق.// انتهى //19:24ت م0094