قلقيلية 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واسأصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلّف بالمطاط، اليوم جرّاء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية.ونقلت مصادر فلسطينية عن منسق الهلال الأحمر الميداني في كفر قدوم عاصم عقل ، أنَّ قوات الاحتلال اقتحمت البلدة عقب انطلاق المسيرة وأطلقت وابلا من الرصاص المعدني وقنابل الغاز، ما أدّى إلى إصابة 4 أشخاص بالرصاص المعدني المغلّف بالمطاط، ونقلوا على إثرها إلى المستشفى، فيما أصيب العشرات بالاختناق.// انتهى //22:24ت م0109