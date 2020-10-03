عام / إصابة أربعة فلسطينيين بالرصاص المعدني جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم
السبت 1442/2/16 هـ الموافق 2020/10/03 م واس
قلقيلية 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واس
أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلّف بالمطاط، اليوم جرّاء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية.
ونقلت مصادر فلسطينية عن منسق الهلال الأحمر الميداني في كفر قدوم عاصم عقل ، أنَّ قوات الاحتلال اقتحمت البلدة عقب انطلاق المسيرة وأطلقت وابلا من الرصاص المعدني وقنابل الغاز، ما أدّى إلى إصابة 4 أشخاص بالرصاص المعدني المغلّف بالمطاط، ونقلوا على إثرها إلى المستشفى، فيما أصيب العشرات بالاختناق.
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