الرياض 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واسوقعت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية مساء اليوم اتفاقية شراكة مع بنك التنمية الاجتماعي،تهدف لدعم مستفيدي الجمعية بمشاريع تنموية، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معالي المهندس أحمد الراجحي، وحضور رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية قائد المنتخب الوطني ونادي النصر السابق الكابتن ماجد عبدالله، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية إبراهيم الراشد.وقدم الكابتن ماجد عبدالله شكره وتقديره لبنك التنمية، مؤكداً أن هذه الشراكة تأتي ضمن أهداف الجمعية التنموية، التي تسعى من خلالها إلى توفير سبل العيش الكريم لمستفيدي الجمعية من لاعبين خدموا كرة القدم السعودية في المحافل المحلية والدولية وأسرهم.يذكر أن الجمعية تسعى لإطلاق مشروعها التنموي المسمى بـ "ابدأ مشروعك"، الذي تتطلع من خلاله إلى خدمة 25 أسرة من مستفيديها.// انتهى //22:40ت م0110