عرعر 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واسنظمت جامعة الحدود الشمالية أول أمس الملتقى الأول لتمكين وريادة المرأة القيادية عن بعد، بعنوان "المستقبل القيادي للمرأة ورؤية 2030".ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على البيئة العملية التي تسهم في بناء المواهب القيادية، وتوضيح دور المرأة الريادي في إثراء هذه البيئة، وعرض أمثلة لعدد من قصص النجاح والتجارب والنماذج، وما واجهته المرأة من تحديات وعقبات عززت قدرتها في المثابرة والاستمرار بكل عزيمة لتحقيق أهدافها والوصول إلى الطموح والتميز.وتخلل برنامج الملتقى عدد من النقاشات، شارك بها عدد من الأكاديميات وممثلات عن الجهات ذات العلاقة.وتناول الملتقى عدة محاور، من أبرزها العوامل الأساسية التي تحتاجها المرأة في القرن 21، وتمكينها من صنع المستقبل القيادي، وعرض الاختلاف بين قائد الأمس واليوم، وأهم التحديات التي تواجه المرأة في المناصب القيادية، وكيفية التعامل معها، وما هو التصور للمستقبل القيادي للمرأة، وما هي الخطوات التي تتبعها المرأة لتصميم المستقبل الذي تحبه.// انتهى //23:40ت م0113