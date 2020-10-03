جدة 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واسأجرى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم مكالمة هاتفية مع وزير خارجية دولة الكويت، سمو الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، قدم خلالها التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.وذكر الأمين العام خلال المكالمة الهاتفية بمناقب الفقيد ومكانته في العالم الإسلامي، والدور الذي اضطلع به في تعزيز قيم التسامح ورفع صوت الاعتدال، بالإضافة إلى مواقفه - رحمه الله - الإنسانية ووقوفه إلى جانب المحتاجين في مختلف دول العالم.وأعرب العثيمين عن أمنياته لأمير دولة الكويت الجديد، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالتوفيق والاستمرار على نهج المرحوم لخير الكويت والأمتين العربية والإسلامية.// انتهى //23:40ت م0114