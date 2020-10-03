تبوك 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واسأوضح رئيس رابطة فرق الأحياء بمنطقة تبوك لكرة القدم محمد بن حمود الشهري ، بأنه سيعلن عن قرعة " بطولة الكأس " للرابطة غداً في تمام الساعة السابعة مساءً ، والتي ستقام تحت رعاية الشؤون الرياضية بقاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي ، بمشاركة 17 فريقا.وأكد " الشهري " أن جميع اللجان عملت ولازالت تواصل العمل نحو تحقيق توسيع وتطوير كرة القدم في منطقة تبوك بما يتماشى مع أهداف اتحاد الرياضة للجميع في زيادة ممارسي الرياضة والنشاط البدني في المملكة، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع برنامج جودة الحياة، وذلك ضمن برامج رؤية المملكة لعام 2030.// انتهى //23:40ت م0116