الرياض 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واسودَّع فريق النصر السعودي دوري أبطال آسيا 2020 بعدما فرّط في تأهله إلى نهائي القارة، بعد خسارته اليوم من فريق بيرسبوليس الإيراني بركلات الترجيح 5 - 3، التي احتكما إليها بعد تعادلهما بنتيجة 1 - 1 في الوقتين الأصلي والإضافي، وذلك في الدور قبل النهائي لمنطقة الغرب.وكان النصر قد تقدّم بهدف المهاجم عبد الرزاق حمدالله في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، قبل أن يدرك بيرسيبوليس التعادل عن طريق مهدي عبدي عند الدقيقة (42)، لتستمر النتيجة دون تغيير، إلى أن اتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها بيرسبوليس بواقع 5 - 3.// انتهى //23:51ت م0119