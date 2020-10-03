رياضي / النصر يودِّع دوري أبطال آسيا 2020 ويفرّط في تأهله لنهائي القارة
السبت 1442/2/16 هـ الموافق 2020/10/03 م واس
الرياض 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واس
ودَّع فريق النصر السعودي دوري أبطال آسيا 2020 بعدما فرّط في تأهله إلى نهائي القارة، بعد خسارته اليوم من فريق بيرسبوليس الإيراني بركلات الترجيح 5 - 3، التي احتكما إليها بعد تعادلهما بنتيجة 1 - 1 في الوقتين الأصلي والإضافي، وذلك في الدور قبل النهائي لمنطقة الغرب.
وكان النصر قد تقدّم بهدف المهاجم عبد الرزاق حمدالله في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، قبل أن يدرك بيرسيبوليس التعادل عن طريق مهدي عبدي عند الدقيقة (42)، لتستمر النتيجة دون تغيير، إلى أن اتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها بيرسبوليس بواقع 5 - 3.
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