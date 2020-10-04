مكة المكرمة 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واساستقبلت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الجهات المعنية بعد منتصف هذه الليلة أولى طلائع المعتمرين من داخل المملكة، تنفيذًا للتوجيهات الكريمة بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيًا وفق أربع مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، واستجابة لتطلّع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.وبحسب الخطة الاستراتيجية التي وضعت من قبل الجهات الحكومية فستشهد المرحلة الأولى لعودة العمرة أعداد قليلة لا تتجاوز الـ 6 آلاف معتمر في اليوم الواحد، وسيخصص لكل فوج 3 ساعات فقط لإتمام مناسك العمرة، لتتيح تلك الخطة تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة عالية.وبدأ وصول طلائع المعتمرين من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية من المواطنين والمقيمين منذ الساعة الثانية عشر صباحًا بمتابعة وإشراف معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن الذي وجه قطاعات الوزارة ووكالاتها وشركات العمرة برفع درجة الجاهزية وكامل الاستعدادات لخدمة المعتمرين والزوار وفق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات، إضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، واستخدام جميع الأنظمة التقنية والبرامج الإلكترونية؛ لتسهيل الإجراءات وتقديم كامل الخدمات بكل سرعة وإتقان.// انتهى //01:05ت م0124