القاهرة 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 109 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و14 حالة وفاة، لافتة النظر إلى خروج 131 شخصا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97274 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 103575 حالة من ضمنهم 97274 حالة تم شفاؤها، و 5970 حالة وفاة.//انتهى//02:00ت م0125