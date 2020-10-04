تونس 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واسقرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم، منع جميع التجمعات بمختلف أنواعها في كامل البلاد، للحد من انتشار فيروس كورونا.كما أكد في كلمة تلفزيونية توجه بها هذا المساء للشعب التونسي، على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق البروتوكول الصحي، وإجبارية ارتداء الكمامات، وتقليص ساعات العمل في المؤسسات العمومية والخاصة وتقسيم الموظفين إلى مجموعات، مشيرًا إلى أنه أمر بتطبيق الحجر الصحي في بعض المحافظات التي شهدت إصابات عديدة بالفيروس وتعليق صلاة الجمعة فيها.وأشار المشيشي إلى أن هذه القرارات ستدخل حيز التنفيذ بداية من الغد، وتستمر لأسبوعين.// انتهى //02:50ت م0127