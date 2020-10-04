الرباط 16 صفر 1442 هـ الموافق 3 أكتوبر 2020 م واستواصلت اليوم بمدينة بوزنيقة المغربية، أعمال الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي، بين وفدي المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب، بخصوص معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية في البلاد.وأكد عضو مجلس النواب الليبي إدريس عمران، في تصريح صحفي باسم الطرفين، أن اللقاء مر في أجواء تسودها روح التفاهم والتوافق حول المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية، وفقا للمادة ال 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات.وقال عمران إن الوفدين كانا قد توصلا خلال الجولة الأولى من جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة إلى تفاهمات مهمة حول الآليات التي يجب مراعاتها في كيفية اختيار شاغلي هذه المناصب.//انتهى//03:00ت م0128