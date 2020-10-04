دومة الجندل 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واس‏‏اختتمت وزارة الرياضة مهرجان الخط العربي الذي أقامته في محافظة دومة الجندل برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بحضور محافظة دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط الذي قام بتكريم المشاركين من جهات وأفراد ‏من خلال حفل ختامي أقيم على مسرح المهرجان تضمن عددا من الفقرات منها فيلم وثائقي عن‏ المهرجان منذ انطلاقته الأربعاء الماضي استعرض من خلاله أبرز الفعاليات التي نفذت مثل ورشة الخطاطين، والخطوط الجدارية، و مدرسة الكتاتيب، وأجنحة الإدارات المشاركة، وديوان الاكيدر، ومسابقات الخط العربيوقدم محافظ دومة الجندل شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على رعايته للمهرجان وافتتاحه لفعالياته، كما قدم شكره لمكتب وزارة الرياضة بالمنطقة ووكالة شئون الشباب في وزارة الرياضة، مثمنا لهم إقامة هذا البرنامج المهم والذي لاقى نجاحا كبيرا وأصداءً واسعة.//انتهى//03:01ت م0129