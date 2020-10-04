برازيليا 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 26310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فضلا عن 599 حالة وفاة بسبب الفيروس.وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن أربعة ملايين و 906 ألف و833 حالة منذ بداية الجائحة ، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 145987 ​​​. وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا، ولكنها تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.// انتهى //03:13ت م0131