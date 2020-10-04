بانجول 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واسكشفت الدورة الثامنة للمؤتمر الصحفي الوزاري الغامبي المنعقد مؤخرا أنه من المتوقع أن تعيد غامبيا فتح مطارها أمام الرحلات الدولية، وسط لوائح صحية مشددة، بحلول نهاية شهر أكتوبر الحالي.وأوردت وكالة غامبيا للأنباء تأكيد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الغامبية أن مشروع تجديد المطار الذي يشرف على نهايته يهدف إلى تحسين بيئة العمل في المطار، وجعله أكثر أمانًا وفعالية وكفاءة وتنافسية، وسيتم بالتوازي مع ذلك اتخاذ تدابير وقائية وتخفيفية من أجل تعزيز العمليات الآمنة والفعالة للنقل الجوي والركاب والطيارين والأطقم في ظل تواصل انتشار فيروس كورونا.// انتهى //03:46ت م0134