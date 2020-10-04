باريس 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واسقالت السلطات الفرنسية مساء السبت إن البلاد سجلت زيادة يومية قياسية في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بعد الإعلان عن 16 ألفا و 972 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.وجاء الرقم القياسي الجديد بعد أكثر من أسبوع بقليل من تسجيل الرقم القياسي السابق لحالات الإصابة في فرنسا خلال يوم واحد بتسجيل 16 ألفًا و 96 حالة في 24 سبتمبر الماضي.وشهدت فرنسا حتى الآن تسجيل حوالي 32 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا منذ بدء الجائحة.// انتهى //04:01ت م0135