عام / "الأرصاد" تصدر تنبيها عن سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على منطقة المدينة المنورة
الأحد 1442/2/17 هـ الموافق 2020/10/04 م واس
المدينة المنورة 17 صفر 1442ھ الموافق 4 أكتوبر 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت سحبا رعدية ممطرة ورياحا نشطة تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية .
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العيص – المهد - وادي الفرع – ينبع بدر ، تستمر حتى الساعة التاسعة مساء .
// انتهى //
07:27ت م
0011