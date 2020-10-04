المدينة المنورة 17 صفر 1442ھ الموافق 4 أكتوبر 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت سحبا رعدية ممطرة ورياحا نشطة تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية .وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العيص – المهد - وادي الفرع – ينبع بدر ، تستمر حتى الساعة التاسعة مساء .// انتهى //07:27ت م0011