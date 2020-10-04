نجران 17 صفر 1442هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واسنفذت عمادة خدمة المجتمع والتعليم والمستمر بجامعة نجران أمس، دورة تدريبية مجتمعية "عن بُعد" بعنوان" احتراف برنامج مايكروسوفت تيمز"، بحضور 4620 متدرباً ومتدربة.وهدفت الدورة التي قدمها وكيل كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات الدكتور هاني الشهراني، إلى إكساب وتنمية معارف ومهارات المشاركين في برنامج مايكروسوفت تيمز (Microsoft Teams ) في التعليم "عن بعد"، والتي يحتاجونها في حياتهم العملية والوظيفية.وتناولت الدورة التعريف بكيفية تحميل البرنامج على سطح المكتب والهاتف الذكي، وعمل الفصول الافتراضية، وكذلك ضبط إعدادات الفصل الافتراضي، وتسجيل الطلاب ومطابقة بياناتهم، إضافة إلى إرسال الواجبات والأنشطة، وعمل المحادثات الجماعية، إلى جانب مشاركة المعلومات مع الطلاب، وتسجيل الدرجات في قواعد المعلومات.//انتهى//09:18ت م0017