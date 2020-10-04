الخليل 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابًا فلسطينيًا من مدينة الخليل.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب منتصر العجلوني، أثناء مروره في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل.وفي ذات السياق أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على مدخل مخيم الفوار جنوبا، ونصبت حواجز عسكرية على مدخل الخليل الشمالي "بيت عنون"، ومدينة حلحول "النبي يونس"، ومدخل بلدة بيت أمر، وفتشت المركبات، ودققت في هوياتهم، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.// انتهى //09:31ت م0020