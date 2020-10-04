الدمام 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة الجبيل، بالتعاون مع الشرطة، خلال الأسبوعين الماضيين، عدد من الجولات الميدانية داخل أحياء المحافظة لضبط المخالفات والحد من انتشارها، وإزالة المشوهات البصرية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتحسين المشهد الحضري .وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن ضبط 22 شاحنة وناقلة مخالفة، تنوعت ما بين صهاريج مياه صرف صحي وقلابات كانت تستغل الأراضي الفضاء والطرق لضخ المياه في مواقع غير مصرح لها في منتصف الليل في أحد المخططات الجديدة بالمحافظة، وتفريغ المياه الملوثة لتصبح مصدراً لتوالد الحشرات الناقلة للأمراض، وتم حجز الشاحنات ومخالفتها حسب الأنظمة والتعليمات البلدية.وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الميدانية على مدار الساعة، للحد من الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري بإزالة المشوهات ومسبباتها، إضافة جهودها في أعمال الرش والتعقيم، التي كثفتها في المخططات والأحياء حفاظاً على الصحة العامة من خطر التجمعات المائية التي تنتج من هذه الظاهرة وغيرها من أسباب أخرى في جميع المخططات بالمحافظة، داعيةً المواطنين والمقيمين للتعاون والابلاغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات 940 .// انتهى//.13:13ت م0074