الكويت 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واساستهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 8ر148 نقطة ليبلغ مستوى 5594 نقطة بنسبة صعود بلغت 7ر2 %.وجرى تداول كمية أسهم بلغت 2ر450 مليون سهم تمت عبر 14484 صفقة نقدية بقيمة بلغت 3ر72 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 04ر76 نقطة ليبلغ مستوى 55ر4379 نقطة بنسبة صعود بلغت 7ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر331 مليون سهم تمت عبر 7616 صفقة نقدية بقيمة 17ر17 مليون دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 4ر184 نقطة ليبلغ مستوى 27ر6205 نقاط بنسبة صعود بلغت 06ر3 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر118 مليون سهم تمت عبر 6868 صفقة بقيمة 19ر55 مليون دينار .// انتهى //13:19ت م0075