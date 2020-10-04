الرياض 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واس‎عقد وكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم عبر الاتصال المرئي اجتماعهم الـ 21 .وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالمراقبة والمحاسبة، منها تقرير متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الـ 16، لأصحاب المعالي رؤساء الدواوين، وموضوع الرقابة الشاملة المشتركة، ومقترح "نشر التوعية والمعرفة بممارسة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة"، والموضوعات المقترحة للمسابقة الخامسة لمجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة.كما استعرض الاجتماع مقترح استصدار قرار اعتماد إعلان أبوظبي بشأن تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد، وإعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع الـ 17 لأصحاب المعالي رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الذي سيعقد يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020م .// انتهى //13:25ت م0077