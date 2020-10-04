واغادوغو 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واسأعلنت لجنة الانتخابات المستقلة في بوركينافاسو، عن تسلمها 23 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 22 نوفمبر المقبل.وينتظر أن تنشر اللجنة القائمة الأولية للمترشحين في ال10 من اكتوبر الجاري، وتحيلها إلى المجلس الدستوري، لينشر اللائحة النهائية بعد 8 أيام من فحص وتدقيق الملفات.ويوجد من ضمن المترشحين الرئيس الحالي روك مارك كريستيان كابوري، المنتخب عام 2015، والباحث عن ولاية ثانية خلال 2020.كما ترشح زيفرين ديابري رئيس حزب الاتحاد من أجل التقدم والتغيير الحزب المعارض الرئيسي في البلاد، والذي حل ثانيا في انتخابات 2015.//انتهى//13:34ت م0079