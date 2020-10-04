المدينة المنورة 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واستعقد اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الأربعاء المقبل ورشة عمل عن بعد بعنوان "التعريف بعلامة التمور السعودية" بالتعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور.وتستعرض الورشة التي يقدمها مدير مشروع علامة التمور السعودية محمد الظفيري التعريف بالمشروع وأهدافه, والمستفيدين من العلامة في القطاع ومتطلبات التسجيل, ورحلة الحصول على العلامة .// انتهى //13:38ت م0081