روما 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واستابع ساسوولو نتائجه الجيدة وحقق فوزه الثاني على التوالي بالصدارة مؤقتًا بعد فوزه على ضيفه كروتوني 4 - 1، في المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وسجل أهداف الفريق دومينيكو بيراردي في الدقيقة (19)، فرانشيسكو كابوتو عند الدقيقتين (58 - 85)، ومانويل لوكاتيلي في الدقيقة (93)، فيما سجل هدف كروتوني النيجيري سيميون نوانكو عند الدقيقة (49 من ركلة جزاء).ورفع ساسوولو رصيده في الصدارة إلى 7 نِقَاط.وفي مباراة ثانية، حقق روما انتصاره الأول هذا الموسم بفوزه على مضيفه أودينيزي 1 - صفر، سجله الإسباني بيدرو في الدقيقة 55، رافعًا رصيده إلى أربع نِقَاط في المركز الثامن.وكان سمبدوريا افتتح مباريات المرحلة بفوز أول له هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه فيورنتينا 2 - 1، وتقرر تأجيل مباراة جنوى مع تورينو السبت، إثر إعلان جنوى عن إصابة ثلاثة لاعبين آخرين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد اللاعبين الإيجابيين إلى 17 لاعبًا.// انتهى //13:52ت م0088