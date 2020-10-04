الرياض 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واسأعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 390 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (336387) حالة، من بينها (10027) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (955) حالة حرجة.وفيما يتعلق بالتحليل الوبائي أوضح الدكتور العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم, أن مستويات الحالات الحرجة لازالت تسجل ولله الحمد دون مستوى الـ 1000 حالة، وخلال الأسبوع الأخير تم تسجيل مزيد من مستويات الانخفاض لها بمستوى 7،6 % تقريبا عن آخر تسجيل لها.وأشار إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (321485) حالة بإضافة (511) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (4875) حالة، بإضافة (25) حالة وفاة جديدة، فيما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (6678019) فحصاً مخبرياً دقيقاً، بإضافة (39340) فحصاً مخبرياً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية.وقال متحدث الصحة : إن "العودة بحذر" خطت بنا نحو الاتجاه الصحيح وأثبتت بحمد الله فائدتها المرجوة, حيث بدأت اليوم أولى مراحل عودة العمرة، موصياً المعتمرين بأخذ التطعيمات اللازمة، خاصة في هذا الموسم، وأهمها: التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، ولبس الكمامة، وتعقيم اليدين وترك مسافة آمنة, مشيراً إلى أن أهم أمرين للتحقق من التعافي من فيروس كورونا هما: مرور 10 أيام منذ بدء الإصابة، ومرور آخر 3 أيام متتالية دون الشعور بأي أعراض.و‏بين متحدث الصحة، أن هناك عدداً من القادة الصحيين سيتشرفون بتقديم مجموعة من الخدمات المهمة لضمان صحة زائري الحرم ومؤدي مناسك العمرة.// انتهى //17:11ت م0156