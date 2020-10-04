مكة المكرمة 17 صفر 1442 هـالموافق 4 أكتوبر 2020 م واساطلعت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية على جاهزية المناطق والمسارات المخصصة للمعتمرين وفق خطة التفويج المعتمدة للاستفادة من الطاقة الاستيعابية لمشروع توسعة المطاف.كما تم الوقوف على جاهزية المناطق والمسارات المخصصة للمعتمرين وفق خطة التفويج المعتمدة للاستفادة من الطاقة الاستيعابية لمشروع توسعة المطاف والتأكد من خلال الجولة على إزالة الأسوار عن المناطق المستقطعة لمشاريع توسعة المطاف.فيما تم التأكد من رفع مستوى الجاهزية لجميع المواقع والمرافق وتهيئتها والتأكد من عمل جميع الأنظمة الإلكتروميكانيكية والخدمات التشغيلية وفق الأطر والطرق الفنية السليمة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر توفير جميع السبل وتذليل العقبات لتقديم أفضل وأجود الخدمات لرواد بيت الله الحرام.// انتهى //17:13ت م0157