الرياض 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، في مكتبه بالرياض، اليوم، سفير سلطنة عمان لدى المملكة أحمد بن هلال البوسعيدي، الذي ودعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.وأثنى معاليه على الجهود الطيبة التي بذلها السفير في توثيق وتعزيز علاقات التعاون والروابط الأخوية بين المملكة وسلطنة عمان، متمنياً له دوام التوفيق.حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.// انتهى //17:13ت م0158