الشقيق 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واسنظمت جمعية البر الخيرية بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب الليلة الماضية،ورشة عمل بعنوان " تنمية الموارد المالية " ، وذلك بمقر الجمعية.وأوضح رئيس الجمعية معاذ بن سعد الفلقي، أن الورشة تضمنت دراسة أساليب تنمية الموارد لتحقيق مبدأ التنمية المستدامة للجمعية من خلال التوسع في برامجها الهادفة التي تحقق الهدف لتحويلها إلى برامج تنموية ، مؤكدا مواصلة الجمعية لتنفيذ مثل هذه اللقاءات والبرامج التي تخدم الجمعية ،وتحقق التنمية المستدامة.// انتهى //17:14ت م0160