مكة المكرمة في 17 صفر 1442هـ الموافق 4 أكتوبر 2020م واسدشَّنَ معالي رئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، بمكتبه اليوم بوابة الخريجين الإلكترونية لتكون حلقة وصل بين خريجي الجامعة وأرباب العمل مما يعزِّز فرص حصولهم على عروض وظيفية.وأفاد عميد عمادة التطوير والجودة النوعية الدكتور سعيد كبره، أن البوابة تهدف لربط الخريجين بمؤسسات وجهات التوظيف بحيث تكون مرتبطة بمواقع إلكترونية مهنية كمنصة " لينكد إن" و" ريسيرش جيت" فيعمل الخريج من خلالها على تحديث سيرته الذاتية باستمرار وتتيح له الحصول على سجلاته الأكاديمية ورفع الطلبات والتزكيات من خلالها مضيفا أن المنصة تقدِّم فرصة تعزيز مهارات الطلبة عبر تنظيم حملات تطوعية وتمنحهم الخبرة المهنية إلى جانب تتيح لأرباب العمل طرح فرص وظيفية بالإضافة لمتابعة الخريجين والاحتفاء بإنجازاتهم ونجاحاتهم بعد المرحلة الجامعية.بدوره أكَّدَ معاليه حرص الجامعة على الاهتمام بخريجيها وتسخير مهاراتهم وقدراتهم والاحتفاء بكوادرهم الفاعلة وأعمالهم النوعية علاوة على السعي لتلبية احتياجاتهم وفتح الطريق لهم ليرسموا مسيرتهم المهنية في خدمة هذا الوطن.// انتهى //17:17ت م0161