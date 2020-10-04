الرياض 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض، اليوم، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) السيد فيليب لازاريني.وجرى خلال الاستقبال استعراض المستجدات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بالإضافة الى دور المملكة بوصفها من أهم الشركاء الداعمين للأونروا.حضر الاستقبال، وكيل الوزارة لشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.// انتهى //17:17ت م0162